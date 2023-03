A sus 90 años, Candelario Zuleta aspira ganar el Festival Vallenato

La vida de Candelario, según él mismo cuenta, no ha sido sencilla. Desde muy pequeño aprendió los gajes del oficio de campesino agricultor y, pese a que este no era un trabajo fácil, la tranquilidad no le hacía falta.

Esto fue así durante varios años, hasta que un día, tal como él mismo narra, la guerrilla llegó al pueblo y lo “jodió”, mató a su hermano y lo dejó en la ruina.