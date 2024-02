Concejo de Valledupar revocó concurso de personero municipal 

Entre esos elementos se destacan solicitudes de revocatoria, controles de legalidad, quejas disciplinarias, denuncias penales y acciones constitucionales que minaron la confianza en toda la comunidad en general, en el propio Concejo Municipal como tal y, en el citado proceso meritorio; como las ya citadas falencias que se suscitaron con la actuación de la Vice rectoría de la Universidad del Magdalena y el descarte de una de las aspirantes en último momento sin base legal, entre otros.

“Surgieron muchas dudas con el retiro de la Dra. Gutiérrez y otras actuaciones que nos llevaron a revocar la Resolución 043. La propia Universidad del Magdalena nos dice que la actuación del ex vicerrector no fue la mejor y eso deja un viso de ilegalidad en todo el proceso. No podemos hacer ver legal lo que es ilegal, tal como lo confirmó la propia Universidad del Magdalena”, agregó.