Con plantón rechazan altas tarifas de energía de Afinia en Valledupar

En el mismo tono la ciudadana, Olga Vásquez, residente en el barrio Nueva Esperanza, expresó que “allá en el barrio pasa lo mismito nos están clavando con el recibo de Afinia, a nosotros los recibos nos llega de 800 mil pesos en adelante y ya no podemos más”.

En la protesta también hicieron presencia concejales del municipio de Valledupar, entre ellos Alex Thómas, quien indicó que el apoyo desde la corporación es irrestricto.

“La comunidad que organizó este plantón y nosotros como corporación estamos diciendo presente y no estamos de acuerdo y la CREG tiene que tomar una posición de tomar de ayudar a la comunidad, Afinia está cometiendo abusos en contra de la comunidad y no lo vamos a permitir por ello estamos haciendo presencia en este plantón que es legítimo en la norma. Con relación a un control político contra Afinia no hay que hacerlo porque se nos sale de nuestra competencia, pero si vamos a invitar al gerente de Afinia para que nos dé explicaciones de esos altos consumos”, dijo el cabildante.