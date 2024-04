Denuncian que el colegio Nelson Mandela de Valledupar está en total deterioro

La Institución Educativa Nelson Mandela de Valledupar actualmente presenta un notable deterioro en su infraestructura que dificulta el normal desarrollo de las clases que reciben los alumnos. Así lo hicieron saber los padres de familia, quienes mostraron su preocupación más aún al no tener respuesta por parte de la Secretaría de Educación municipal.

Le sugerimos: El magisterio de Sucre denuncia ‘inoperancia’ de la Fiduprevisora

De acuerdo con Vanesa Ocampo, madre de dos estudiantes, entre las problemáticas están: falta de abanicos y deterioro en los existentes. Los baños están inutilizables.

Lea: Inpec notifica nuevo monto de condena a Saade y su actual estado de salud

“No contamos con seguridad adecuada para nuestra institución y nos estamos viendo también afectados por el vandalismo. No hay aseadores y las madres estamos colaborando con esta labor. Los docentes de la institución no están completos, para ser más específicos, los docentes de química y otras áreas evaluadas en las pruebas, lo cual hace que nuestra promoción se vea afectada. Ya se ha enviado derechos de petición a secretaría y no obtenemos respuesta”, dijo la representante.