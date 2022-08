Familiares de reclusos piden mejores condiciones en cárcel ‘La Tramacúa’

Ante la huelga de hambre, Ciro Pérez, delegado para asuntos penitenciarios de la Personería de Valledupar, indicó en su momento que “se tienen problemas con la alimentación, es la principal queja de los familiares, no se les están dando los alimentos en los horarios adecuados, y como se sabe si una persona tiene unas condiciones de bases como hipertensión, diabetes y no come a la hora, no se puede tomar sus medicamentos de control”.

“Esto ha venido siendo racionalizado por el director del establecimiento porque en las condiciones en las que están no hay muchos recursos para darle continuidad a estos implementos, entonces se les está dando de manera proporcionada, no se les está dando todos los días y en lo posible se les da más a los internos que tienen contacto con la guardia que son los que salen”, precisó el funcionario.