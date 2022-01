Bomberos en Valledupar no tienen gasolina para salir a apagar los incendios

Una crítica situación atraviesa el Cuerpo de Bomberos de Valledupar, debido a que, por la falta de un convenio con la Alcaldía, no cuentan con los recursos para funcionar, a lo que se suma la renuncia de su comandante.

“No tenemos los recursos, ni hay contrato firmado con el municipio, la directiva del consejo de oficial de Bomberos no se hace presente en la base, estamos a la deriva, el comandante pasó la renuncia y no sabemos si hay o no comandante. Tengo el personal sin botas, guantes, elementos de protección”, indicó el sargento del organismo de socorro, Ariel Romero.

La situación —sostuvo— es tan grave que le ha tocado al escuadrón móvil antidisturbios de la Policía usar sus tanquetas para atender las emergencias que se presentan en la ciudad.