El Juzgado 14 Penal Municipal Control Garantías de Valledupar, envió a prisión al docente Levys Blanco, quien es señalado presuntamente del delito de acto sexual con incapacidad de resistir, por los hechos presentados en el municipio de Pueblo Bello, Cesar, en el marco de los Juegos Intercolegiados Supérate 2024, en los cuales dos de seis menores de edad, resultaron afectadas sexualmente.

La audiencia se llevó a cabo este miércoles posterior a la captura del profesor, la cual fue realizada por agentes del CTI de la Fiscalía, en Valledupar.

Cabe recordar que este caso inició cuando al menos 70 estudiantes de la Institución Educativa de la vereda La Honda, en el corregimiento de Minas Hiracal, de Pueblo Bello, se desplazaron hasta el perímetro urbano para participar en mencionados juegos. Para esto estuvieron acompañadas de varios profesores con la autorización de sus padres, el rector del colegio y las autoridades indígenas por ser parte de la etnia arhuaca.

Fue así como se hospedaron en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca, pero en una de las noches que ahí estuvieron, seis estudiantes entre los cursos noveno y once, estuvieron departiendo con dos profesores, entre estos Levys Blanco, quien habría presuntamente cometido tocamientos sexuales hacia una de las menores de edad, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, ya que ingirieron licor, en este caso aguardiente y ron.

En este sentido, la fiscal del caso indicó en la imputación de cargos que, “Estaban varias estudiantes de diferentes grados y las menores víctimas, el profesor Raúl y Levys Blanco. Adicionalmente, a ella se le pregunta que el profesor Levi Blanco, te tocó y ella dice que sí, se le pregunta si intentó quitarle la panty y la menor dice que no, indica que estaba borracha, le pregunta que qué hace él, y dice que el profesor le dijo que se levantara se pusiera la blusa y se fuera a dormir, le preguntan si se besó con el profesor, ella dice que sí, que si le agarró los senos, dice que sí. Le preguntan que si la obligó que lo besara, ella dice que sí, le preguntan si él le propuso tener relaciones sexuales, ella dice que sí, le preguntan si el profesor le propuso darle algo a cambio de la relación sexual, dijo que no. Dice la menor que el profesor no le propuso tener relaciones sexuales, dijo que no, que fueron los actos, pero ella rechazó los besos”.

Por ello, y con demás elementos probatorios presentados por el ente acusador, la juez 14 de control de garantías determinó la medida de aseguramiento intramural.

“La medida de aseguramiento que se fija es con el propósito de darle una medida de protección a la sociedad, en este caso ya existía una suspensión provisional en el docente, entonces la protección no solo es en el cuerpo estudiantil, sino en toda la población con minoría de edad, por ello se impone una medida de aseguramiento intramural para que las situaciones anteriores no se vuelvan a presentar y que exista riesgo en la conducta delictiva”, explicó la juez.

En este caso, la Secretaría de Educación Departamental, también apartó de sus cargos a los docentes investigados; mientras que el Ministerio del Deporte rechazó los hechos e indicó que solicitó a la Fiscalía celeridad en las investigaciones.

Por su parte, el docente por ahora procesado no aceptó los cargos.