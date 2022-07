Organizar la casa | Los lectores escriben

La gente de mi pueblo me pregunta a cada rato como si yo fuese amigo de Petro: ¿Qué es lo primero que debe hacer el nuevo Presidente de Colombia, Dr Gustavo Petro? Y le contesto: que lo primero es organizar la casa, me refiero a nuestra Nación, la cual en mi opinión está descuadernada, así el Presidente saliente Iván Duque diga a cada rato que la economía de nuestro País ha crecido un 8,5%. Lo primero que debe hacer el Presidente Gustavo Petro es autorizar que todas las 190 entidades y dependencias en nuestro País funcionen normalmente de 8 am a 12 pm y de 2 pm a 6 pm, ya que muchas no están funcionando eficientemente (por lo de la virtualidad), todavía muchas entidades descentralizadas, ministerios, gobernaciones y alcaldías parecen una casa fantasma, se ven completamente desoladas lo cual no se justifica porque ya pasó la pandemia.

Muchas comunidades apartadas de la ciudad capital se trasladan a estas dependencias para dialogar personalmente con los mandatarios departamentales y locales y se tienen que devolver sin poder haber tenido esa oportunidad (desanimada, impotentes, arrepentidos de haberle dado el voto a dichos mandatarios).

Muchas entidades estatales tienen los funcionarios en sus dependencias sin hacer absolutamente nada, están en sus cubículos al frente del computador y algunos jugando cartas, en vez de estar atendiendo personalmente a las personas que se acercan a buscar documentos importantes o le dicen que lo van agendar en una cita para dentro de 10 o 15 días, pudiendo este funcionario entregar inmediatamente el documento requerido.

Mientras las entidades estatales no funcionan normalmente así la economía haya crecido 8,5, no servirá de nada ya que los usuarios y comunidades no pueden acceder a lo solicitado y gamas se reactivaría el empleo ya que las últimas estadísticas del director nacional del DANE y uno de los directores del Banco de la República han expresado que el desempleo en nuestro país es la peor desgracia por la que ha pasado el pueblo colombiano, lo cual ha traído que millones de colombianos se están alimentando con una o dos comidas diarias.

Odulio A. Julio García