Halloween y sus riesgos | Los lectores escriben

Hoy se celebra el día de las brujitas o fiesta de los niños, es una fecha de alegría y entusiasmo, pero se pueden presentar unos riesgos que pueden afectar su integridad, por ello las autoridades sanitarias, alertan a la comunidad a tenerlos en cuenta. Entre los más relevantes podemos señalar-1) Riesgo por exceso en el alto consumo de dulces: a la mayoría de los niños les encanta el dulce y golosinas, muchos se atiborran de ellos, hasta el cansancio, lo que puede producir una indigestión que presenta síntomas similares a una intoxicación. 2) riesgo de intoxicaciones alimentarías por contaminación bacteriana o por productos químicos, adulteración o vencimiento en la fecha de caducidad. 3) riesgo de intoxicaciones por sustancias psicoactivas.

Así que el primer paso para que a los niños y a sus padres no se les amargue la celebración del Día de las brujas, es estar pendientes del consumo de los dulces, evitando que lo hagan sin moderación, además evitando las intoxicaciones, para lo cual sería recomendable tener pendiente algunas recomendaciones, entre las que podemos señalar: - Si los niños van a “pedir dulces “preferiblemente hacerlo en centros comerciales, almacenes y viviendas conocidas, evitando recibir en las calles y a extraños. – Evitar que consuman cualquier dulce sin que antes se haya verificado que no está adulterado, que el empaque no esté deterioro, roto o húmedo o con abombamientos -Los dulces deben tener olor, color, sabor y textura característicos, por lo tanto, deben rechazarse cualquier producto con colores o sabores raros, como rancio, ni con puntos blancos que indica la presencia de hongos. - En caso de adquirir confites, chocolates, galletas, jugos o derivados lácteos revise cuidadosamente que la fecha de vencimiento que esté vigente, -Hay que advertirle que a los dulces y chocolates es fácil adicionarles sustancias como la escopolamina o alucinógenos como marihuana o cocaína, que pueden llevar a que pierdan la memoria, el sentido, la voluntad y la orientación, y están propensos a que personas inescrupulosas abusen de ellos. Por eso, es importante advertirle sobre los peligros a los que están expuestos al recibir dulces a personas extrañas.

De igual manera sospeche una intoxicación con productos de confitería por los síntomas que son fáciles de identificar: dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea. Si ese es el caso, se recomienda llevarlos de inmediato al médico, en vez de acudir a bebidas y remedios caseros. Si se sospecha adulteración con sustancias psicoactivas siga el mismo procedimiento y recuerde si es posible guardar una muestra del producto, y recordar los posibles sitios en los cuales los pudo haber adquirido, para que las autoridades de salud correspondientes al sector realicen la investigación. Los menores de 4 años no deben consumir dulces duros, redondos ni pequeños (aquellos que les quepan en la boca), por el riesgo de atoramiento, para ellos se aconsejan chocolates y colombinas grandes. Hay otros riesgos que por limitaciones de espacio no se mencionan.

Agustín Guerrero Salcedo