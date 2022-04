El ocaso de algunas estrellas de cine | Los Lectores escriben

Desde lo que va corrido del año pasado hasta el presente, el mundillo del séptimo arte se ha visto sacudido por hechos y sucesos que a ojos vista no son gratos ni placenteros y no lo digo solo por el caso más reciente de la bofetada que le propinó el actor Will Smith al comediante Charis Rock en la última edición de la entrega de los oscares, sino también por los fallecimientos y los anuncios de retiros han hecho algunas estrellas del cine que han brillado con luz propia en el celuloide.

En el registro de estos fallecimientos nos encontramos con el del actor francés Jean Paul Belmondo ocurrida el 6 de Septiembre del año pasado a los 88 años de edad como consecuencia de un accidente cardiovascular, fueron múltiples las películas que protagonizó lo que le valió el premio El León de Oro en 1916, el filme “al final de la escapada” fue el más destacados de todas sus actuaciones.

En este mismo registro luctuoso tenemos que ocuparnos de el de Sedney Potier, quien murió el pasado 6 de Enero a los 94 años de edad de un infarto, fue el primer actor negro en ganar un Oscar, entre las muchas películas en las que participó se encuentra ¿Sabes quién viene a cenar?.

Otro tanto hay que lamentar es la muerte del actor William Hurt el 13 de Marzo pasado a los 77 años de edad de cáncer de próstata, fue un destacado actor y su película más sobresaliente fue “El beso de la mujer araña”.

Una noticia triste de la que hay que hablar es la del galán del cine francés Alain Delon, que a los 86 años de edad ha expresado su deseo de no seguir viviendo y que se le practique la eutanasia en Suiza lugar donde reside, ya que ha sufrido dos derrames cerebrales que lo tiene postrado, por su atracción física conquistó muchas mujeres y su película más sobresaliente fue “El gato pardo”.

Por otro lado, debemos ocuparnos igualmente de los actores y actrices que han anunciado su retiro del cine y la que más profusamente se ha comentado es la de Bruce Willes, quien no volverá a actuar debido a una afasia que afecta su zona cerebral, limitando su lenguaje y su habilidad cognitivas, ha sido un actor taquillero y se ha visto en las películas como “Pulp Fiction y el Sexto Sentido”.

Los amantes del cine de igual manera lamentamos el retiro anunciado por el actor Jim Carrey, a los 60 años de edad, quien se caracterizó por su comicidad y el que de ahora en adelante llevará una vida tranquila, actualmente se está exhibiendo la película “Sonic 2”.

De estos lamentables anuncios no podía faltar el del género femenino y es la que tenemos que hablar de la reconocida actriz Sandra Bulloc, que a sus 55 años se retira porque quiere tener más espacio personal y atender a sus hijos, su vida artística le generó la entrega de un Oscar y la vimos en la película “Sueño Posible”.

La explicación que le podemos dar a estos dolorosos registros lo encontramos en el deterioro, envejecimiento, las enfermedades y agotamiento que por naturaleza adquirimos paulatinamente en la vida los seres humanos de la que no están exentos las estrellas del cine.

Valmiro De la hoz