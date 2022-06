Da igual por quién votar| Los lectores escriben

Al fin, luego de tantos meses, Colombia tendrá un merecido descanso de las disputas pueriles y superfluas llevadas a cabo por los candidatos a la presidencia; por fin se acabarán las sartas de mentiras desplegadas en aquellos debates en los que un ingeniero con bases más débiles que el edificio Space de Medellín, se enfrenta contra un AZ de la verborrea exuberante y mago en convertir cualquier cosa que se le ocurra en algo público. Sin embargo, en este país, nada va a cambiar.

Así como la carrera presidencial se ha acabado, han fenecido también las esperanzas de un país mejor, que, aunque son partícipes, los candidatos no son culpables, lo es el mismo pueblo que los escoge y los mima. Aunado a esto, los sobrevivientes en este paraíso latinoamericano nunca se verán en un progreso alto y digno de los estamentos de la OCDE o cualquier otro ente internacional.

Las cosas cambiarán hasta que nosotros como pueblo respetemos la opinión del otro, sin necesidad de avisar a las primeras líneas para que realicen una revolución social si no se ganan las presidenciales; cambiarán, cuando los libros dejen de ser reemplazados por las cajas de cerveza, los pick ups y por las balas o navajas; cambiarán, cuando una persona sea admirada no por su físico, sino por su cerebro; cambiarán cuando las universidades se enfoquen en educar y no en promulgar desmanes en populares vías públicas; cambiarán cuando se emitan regulaciones en pro del pueblo y no en favor al proselitismo político; cambiarán cuando un papá se enorgullezca por su hijo no por las novias o novios que tiene, sino porque tenga una vasta hoja de vida; las cosas cambiarán, cuando nos demos cuenta que la vida no gira entorno a lo material, sino más bien a lo espiritual; seremos un mejor país cuando tratemos de cambiar nuestra precaria situación, no desde los actos vandálicos, sino con la pluma y el papel; nos consagraremos como una nación modelo, siempre que no le hagamos caso a los adornados discursos de nuestros dirigentes, pero sí a las acciones que realicen.

Bella Colombia, tierra que me diste la oportunidad de nacer, me he tomado la misión de no dejarte perecer, pero sí de hacerte crecer. En la escritura he encontrado el camino para labrarte el próspero destino que tus mártires han escogido, sin embargo, existe un inconveniente, tus ciudadanos no creen en hacer de este un mejor vividero, pero sí creen en lo que diga el ingeniero, también creen en los falsos mesías, como es el caso del tal Petro, que, aunque las cuentas no dan él ya se cree sentado en el diván que dejará solo el señor Iván.

Así como resuena en cada batallón militar: “Colombia patria mía, te llevo en mi corazón”. Y por ese mismo sentimiento de patriotismo, debo mencionarles que, si no cambiamos pequeñas cosas en nuestro comportamiento, si en lugar de leer cosas banales comenzamos a escuchar radio, a leer prensa y a valorar a los columnistas que tenemos, este país cambiará, eso sí este 19 de junio no lo hará porque todavía falta mucho que arreglar.

José David Vargas Tuñon