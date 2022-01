Alianza final | Los lectores escriben

Un poco prematuro, pero sano y de gran consideración por las experiencias de países hermanos Latinoamericanos.

A todos los candidatos y precandidatos presidenciales de derecha; en su alianza final, con todo respeto, está no entregar el país a la izquierda; la derecha necesita organizarse más, la izquierda siempre lo está, necesitamos una gran solidaridad para la segunda vuelta por los pronósticos que vemos.

No aceptemos ser súbditos de organizaciones ni corrientes políticas extranjeras no deseadas, mucho menos convertirnos en soldados de oposición, y muchísimo menos en migrantes involuntarios a vivir de la buena voluntad circunstancial de gobiernos, entidades de todo orden y ciudadanos de países extranjeros, por muy buenas relaciones que tengamos; no es lo mismo ser ciudadano de tu propio país que ser un ciudadano asilado, por bien que nos fuera; tengamos muy presente la actual situación económica, social y política de nuestros hermanos cubanos, nicaraguenses, argentinos, venezolanos, bolivianos, peruanos y chilenos..

Candidatos su alianza final decide..

Hector Asaf Quintero