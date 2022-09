Alfredo Correa De Andreis | Los lectores escriben

Una semana antes de que mataran Alfredo, me comento “Alba te podrás inmaginar un minuto en tu vida, Yo tirado alrededor de un bordillo, muerto por un vil sicario, si es morir por la verdad tendré que morir y así sucedieron los hechos a la semana, tal como me lo expresó y llegó a soñar donde me radiografió todo lo que sucedio.

Es muy triste ver qué suceda estos hechos a un hombre que fue la fuerza del humanismo y de la solidaridad, hombre bueno y justo como aquellos que describe el evangelio, un verdadero Apóstol de Paz.

Ver hoy en día que la mayoría de los involucrados en su muerte, estén libres y después de 18 años, ver a Javier Valle Anaya, autor intelectual así que esperamos que cumpla su pena, así mismo libremente al fiscal 33 de Cartagena en ese entonces, Demóstenes Camargo, amigo íntimo del expresidente Uribe, paseándose los pisos Judiciales, del Centro Cívico de Barranquilla, es una pena.

Una posible tarea y que se está viendo en la biblioteca o Casa de Estudio, de la Universidad del Norte, es convertirse los miembros del mundo académico en actores sociales, “Sentipensantes” (Académicos más humanistas y comprometidos con los cambios estructurales)

Sus investigaciones fueron recogidas y plasmadas en sus libros y que recobran vivencia de sus legados:

Patrimonio y personalidad jurídica de los desplazados del Departamento Atlántico. Pistas de un muevo rumbo, Sociología desde el Caribe Colombiano. Mirada de un Sentipensante, 50 años de la Sociología Académica en el Caribe Colombiano y muchos otros la Mirada que mira la mirada y más....

Mi mayor orgullo es que su hija Melissa Cecilia Correa Glenn, la niña de sus ojos para Alfredo, siguió y respetó sus legados, tiene la misma forma de pensar de su padre interpretando el conglomerado social y sus análisis con respecto a la vida, así que Alfredo donde esté se que está satisfecho con su hija y de lo que fuimos con él, lo hicimos feliz respetando su intimidad, siempre lo amamos y lo seguiremos amando.

¡Siempre con Amor!

Melissa Correa y Alba Glenn Díaz Granados