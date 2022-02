“Tenía agarrado a mi hijo, pero se me soltó”: madre de joven desaparecido

Nelvys Gutiérrez, madre de Vinson Barranco, uno de los seis jóvenes desaparecidos en el río Magdalena tras el choque de dos embarcaciones, contó que tras la colisión y en medio de la oscuridad, agarró de la mano a su hijo cuando cayó al agua, pero unos segundos después el ‘lazo’ con su familiar se rompió. Ella fue rescatada por un hombre que estaba en la lancha, pero de su hijo -hasta ahora- no ha conocido nada más.

“Nosotros estábamos en Coyongal viendo los toros. Él y yo hablamos para irnos y así fue. Luego tras el choque, la embarcación se hundió y yo me vi en el agua. Yo empecé a nadar hacia arriba y, en ese momento, un momento me rescataron. Yo a mi hijo lo tenía agarrado de la mano y se me soltó en el agua. No lo pude rescatar”, dijo entre lágrimas la mujer.