Recuento de casos de turistas que han sido estafados en playas de Cartagena

Seguidamente, un ciudadano preveniente de Cali tuvo que pagar 400 mil pesos por una botella de aguardiente. El suceso se dio a conocer a través de Twitter con una fotografía de una factura en la que se cobra un total de 480.741 pesos.

A la lista se suma la queja de un turista que pagó $110.000 por una ostra en Barú. “Ayer estuve con mi esposa en Barú, paso un vendedor, ofreciendo cangrejos y ostras, me entrego una y me dijo que era un regalo (que era de mal gusto no recibirle el regalo que ofrecía) le dije que muchas gracias y me entregó el supuesto regalo”, relató.

Sin embargo, luego de la ferviente insistencia por ofrecer los mariscos y garantizar que se trataba de un obsequio, el vendedor cobró la elevada suma de 110.000 pesos. El hombre sostuvo una discusión con el vendedor que insistía en recibir un pago por la ostra ofrecida como regalo.