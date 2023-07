Enfermero y padre de familia se fueron a los golpes en clínica de Cartagena

Inicialmente los dos hombres se manotean y se expresan insultos mutuos, pero luego ambos se funden en un ir y venir de puños en los que es necesaria la presencia de un vigilante para tratar de calmar a los dos hombres que intentan noquearse el uno al otro.



En el resto de la sala están un grupo de pacientes, quienes también esperan atención y al parecer, por causa de las dolencias que los abaten, deciden no entrometerse en la airada pelea.



“Todo por una demora, cinco horas para dar un resultado y que digan al final que no los hicieron. Esa es la atención que le dan a uno, mira la atención que dan, todo esto lo estoy filmando. Es una falta de respeto de ustedes y no tienen por qué proceder así”, grita la madre de la menor mientras graba con la cámara de su celular la pelea.