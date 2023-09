Joven que residía en Malambo murió por inmersión en playa de Cartagena

Según la versión del tío del joven, este fue encontrado todavía con vida en el mar, pero no fue auxiliado a tiempo y cuando lograron llevarlo a un centro médico ya no tenía signos vitales. “En esa playa no había salvavidas ni gente capacitada en hacer reanimación. Mi hijo fue el que trató de reanimarlo, porque cuando rescatamos a Jhonatan tenía pulso y estaba vomitando el agua. Él pudo salvarse si las autoridades nos hubiesen ayudado”, manifestó a ‘El Universal’.

Por su parte, la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana de Cartagena indicó en un comunicado: “Con relación a los hechos ocurridos en la tarde del 17 de septiembre, cuando se presentó un fallecimiento, presuntamente por ahogamiento, en Playa Blanca (sector Playa Tranquila), se informa a la opinión pública que las autoridades se encuentran realizando las respectivas investigaciones para esclarecer los hechos”.