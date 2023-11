Conductores de Indriver y Uber se fueron a golpes con taxistas en Cartagena

El taxista manifestó que todo el gremio debe cumplir con los parámetros establecidos, entre ellos, las cuotas del día, las regulaciones para operar legalmente en Cartagena y no presentar inconvenientes.

“Yo fui el primero en poner una denuncia ante la Fiscalía, me rayaron el carro, me tuve que mudar de casa dos veces, y tengo compañeros a los que les han pinchado las llantas. Tenemos pruebas de las peleas que se forman en las noches. Como tal no buscamos pelear por quién tiene o no la razón, ni mucho menos generar polémica, lo que queremos es que las autoridades actúen y pongan control a esta situación”, expresó Pérez a dicho medio.