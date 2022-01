Alcalde Dau pide a mototaxistas no realizar bloqueos en Cartagena este lunes

“Les ruego, les imploro a los mototaxistas que las amenazas que hicieron para este lunes que piensan bloquear toda la ciudad, que piensan armar el mierdero, no lo hagan”, expresó el mandatario.

Insistió a los mototaxistas que “no busquen violencia, no busquen alterar a la ciudad, ustedes no están por encima de la ley. (…) Les imploro que no salgan a bloquear la ciudad porque estamos dispuestos a dialogar. Si bloquean no hay conversaciones”, puntualizó.