Alcalde William Dau asegura que es perseguido por la Procuraduría

El Alcalde continuó diciendo que “tengo una colección, hay unos a los que acumulo y le hago anotaciones, ellos creen que me van a aburrir o que me van a asustar y yo no me asusto fácil a mí no me van a intimidar y ahí vamos. Esta pelea la vamos a llevar a las instancias internacionales porque la procuraduría no se va a burlar del pueblo cartagenero, de la gente que me eligió libre y democráticamente porque no alcahueteo la corrupción y seguiré peleando, porque yo amo a mi gente, a Cartagena y a los cartageneros”.

Se supo que la Procuraduría investiga si se pagó dos veces por el mismo objeto contratado, lo que acarrea una violación a las normas disciplinarias, por lo que revisan documentos, copias de los informes y productos entregados a la Alcaldía en virtud de los contratos mencionados.