Buscan cuerpo de turista de Bogotá que se habría ahogado en Bocagrande

“Siendo la 1:15 p. m. el salvavidas rescata a tres personas en playa 5, sector de Bocagrande, cerca de unas boyas demarcadas por Dimar donde está la zona restringida y la zona de bañistas. Había como doce muchachos oriundos de Bogotá, estudiantes de derecho, ellos vieron la escena donde el salvavidas saca a los tres jóvenes y los rescata; el salvavidas se acerca dónde están los doce y les dijo que no podían entrar a la zona prohibida por las corrientes y las fuertes olas, que si se van a bañar se fueran hacía el centro, al frente de la garita”, dijo en diálogo con W Radio.

Villa explicó que, a pesar de los esfuerzos, hasta el momento el cuerpo de Sebastián Martínez Guerrero no ha sido rescatado.

“El salvavidas sale corriendo a atender y socorrerlo, pero cuando ingresa a la profundidad se le pierde y no lo puede encontrar. Todavía no lo han encontrado, estamos en el punto y no lo hemos encontrado”, agregó Deivis Villa.