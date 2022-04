Ladrones tienen en jaque a pescadores en Cartagena

“A las 12 de la noche, ya en el punto de pesca, me encuentro revisando mis redes, cuando se acerca una embarcación con cuatro hombres a bordo. Me preguntan si tengo sardinas, les digo que no. Les recuerdo que mis redes nos sirven para pescar sardina porque tienen los huecos muy grandes veo que uno de los tipos se pasa de la lancha de ellos a la mía, se abalanza, me agarra por el cuello y me arropa toda la cabeza con una capucha. Después me amordaza. Me ponen boca abajo, con las manos atrás, y me amarran”, narró el hombre a medios locales tras ser rescatado.

“Cuando se fueron, con el borde de la lancha, comienzo a quitarme la capucha. En eso duré como hora y media. Hacía el intento rasgando la cara contra la lancha, y reposaba, hacía el intento y reposaba”, agregó.

El pescador explicó que cuatro millones se los prestaron dos mujeres y 5 millones de pesos una institución bancaria.

“Me quedé sin motor y con la deuda”, contó.

Debido a esta situación, el gremio pesquero solicitó a las autoridades mayor control en los espacios marítimos y fluviales.

“Hay una banda dedicada a perseguir a los pescadores para quitarle no solamente el motor, también la lancha porque es de buen estado y las cogen para traficar droga. Pedimos que se cree un comité para que se rodee al pescador y se defienda el derecho al trabajo digno. Las autoridades deben dar con el paradero de las personas que cometieron esos hechos en contra de nuestro compañero”, aseguró Fermín Perez a RCN.