Denuncian violento desalojo de predios en Islas del Rosario

“Mi nombre es Robbi y soy el turista que se queda en esa habitación. Yo estaba fuera de mi habitación y ellos abrieron mi habitación y entraron, la policía no me deja entrar a mi habitación, la policía está rodeando mi habitación. Yo solo quiero entrar y agarrar mis cosas y mi pasaporte y poderme ir, pero la policía no me deja entrar”, indicó una turista.

De acuerdo con el gobierno nacional el lugar donde se encuentra ubicado el Hotel, son baldíos reservados para la Nación, por lo tanto, no se puede adjudicar a terceros.

Los trabajadores y pobladores de la isla rechazaron la orden y aseguraron que el Eco-Hotel Gente de Mar era su única fuente de ingresos.

Yuliana Guerrero, funcionaria del hotel Gente de Mar, manifestó que “el predio de Gente de Mar está siendo violentado porque lo quieren expropiar para dárselo a terceras manos. Esto es de una familia que hace 25 años se lo compró a unos nativos, y que se ha encargado de recuperarlo ambientalmente y de generar empleo y oportunidades para la comunidad ancestral de Isla Grande. Pero hoy la ANT está actuando de una forma atrevida, sin documentación, sin notificación, haciendo todo lo contrario a lo que indica la ley y ha venido a sacarnos a la fuerza. No han querido hablar con el Consejo Comunitario de las Islas del Rosario, no han respetado a nadie, ni siquiera a los nativos ni a los huéspedes que entraron en pánico cuando vieron ese montón de policías”.

Durante el procedimiento hubo momentos de confusión debido a que se generó un conato de desorden en el que las autoridades utilizaron gases lacrimógenos para calmar los ánimos.



Agregó que “el hotel estaba lleno de extranjeros, quienes quedaron atónitos y no entendían por qué se estaban registrando esas agresiones de tercer mundo, son turistas que se van a llevar la peor imagen de Colombia. Tenemos dos nativos heridos que debieron ser llevados al puesto de salud. Lo peor es que la ANT dice que le va dar el predio a la comunidad y eso es mentira, hay otro intereses, todo esto tan bonito que hemos ayudado a construir se lo quieren dar a terceras manos”.