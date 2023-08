Alcalde Dau asegura que desde la Procuraduría le está haciendo la “guerra”

Aseguró que no está enterado sobre los pormenores de este nuevo proceso investigativo en su contra, aunque aseguró que se responderá a través de la Secretaría de Educación.



“El único escándalo del PAE que yo recuerdo fue el de una concejal había comenzado un debate y que porque se cambió el atún por huevos y no sé qué cosas más, pero la verdad estoy tranquilo. La Secretaría de Educación se defenderá y listo. Yo no le creo nada a la Procuraduría ni a la Contraloría, porque son unos sin vergüenza”.



Según argumenta el alcalde Dau, las ías se unieron en su contra desde el año 2020 para investigarlo. “Duré con el teléfono intervenido como siete meses y me vine a enterar fue cuando retiraron la medida, pero lo retiraron porque yo soy un man honesto, yo no tengo rabo de paja; el rabo de paja lo tienen son los que funcionarios de la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría. Ellos si tienen rabo de paja”, dijo.



De igual manera aseveró que de haber alguna falla no se trataría de un hecho doloso.



“Esto no tiene ningún fundamento, es parte de la misma persecución política que me tienen y que toda Colombia sabe de esta persecución. Y ya nadie les cree. Yo como alcalde firmo un contrato que viene con el visto bueno, las aprobaciones y los estudios y que tiene el visto bueno inicial de jurídica, los asesores y la Secretaría de Educación y confío que mi administración lo hizo bien y que todo esto es persecución política de parte de la Procuraduría”, recalcó.