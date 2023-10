Ocho toneladas de basura recolectadas en los últimos 3 aguaceros

Entre las recomendaciones entregadas por las autoridades y Triple A para los usuarios están cumplir con las frecuencias y horarios de atención del servicio público de aseo establecidos, así como programar a través de la línea 116 la recolección de podas, escombros y otros residuos voluminosos.

Además, evitar entregar residuos a terceros no autorizados para esta actividad, con el fin de no generar áreas públicas llenas de residuos por la disposición inadecuada de estos.

Finalmente, no arrojar residuos a los arroyos de la ciudad cuando se presentan los eventos de lluvia.