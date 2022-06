Tras fallida APP del Río, Distrito propone hoja de ruta al Gobierno

Los congresistas del Atlántico se mostraron preocupados por la falta de propuestas por parte de las firmas interesadas en la adjudicación de la APP del río Magdalena.

Así mismo solicitaron que la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, se pronuncie sobre lo ocurrido este jueves en la fallida audiencia de adjudicación de la licitación del proyecto.

El senador Mauricio Gómez dijo que lo acontecido es la “crónica de una muerte anunciada”, puesto que no existió planificación ni priorización por parte del Gobierno con relación a la APP del Río. Reiteró que el actual Gobierno ha mostrado un trato diferencial con la región: “Siempre somos los hijos de menos madre. Desde la Bancada Caribe debemos unificar posturas, criterios y posiciones sobre este tipo de proyectos trascendentales”.

A su turno, el representante a la Cámara César Lorduy lamentó que no se hayan presentado oferentes para la APP: “Cuatro empresas que estaban listas para participar no lo hicieron. Ellas y solo ellas deberían explicar el por qué decidieron no participar. Siempre optimista creo que esto puede ser una gran oportunidad para Barranquilla”.

Por su parte, el senador Carlos Meisel expuso que “se gastaron 4 años estructurándola para este chorro de babas. Nos tuvieron embobados con espejitos dos años con la famosa estructuración. Sin duda alguna se siente uno defraudado”.

El senador Efraín Cepeda dijo a este medio que la no presencia de proponentes para la APP del Río Magdalena preocupa por el futuro de este proyecto crucial para la competitividad de Barranquilla, la región y el país. Aseveró que Cormagdalena, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y el Ministerio de Transporte dejaron todo para última hora: “Quedamos ante el escenario más incierto”.

El senador José David Name dijo que “tenemos más de 20 años soñando con el cumplimiento de la vieja promesa de la recuperación del Río Magdalena, a través de una Asociación Público Privada (APP) y hoy una vez más nos vuelven a fallar”.