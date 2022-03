Futbolista barranquillero logró salir de Ucrania y está de regreso

Después de varias semanas de incertidumbre por lo que podría pasar, este martes su familia confirmó que el joven logró salir de Ucrania y en las próximas horas estaría arribando a territorio colombiano, exactamente al barrio Rebolo en Barranquilla, su hogar. EL HERALDO conversó con Edilma, abuela paterna del joven barranquillero, quien no dio mayores detalles de su llegada, pero aseguró que sus familiares están felices de recibir en Barranquilla al joven.

"Gilmar llega mañana (miércoles) como a las 4 de la tarde. Me alegra mucho que pueda llegar bien a casa, eso quiere decir que Dios tiene un propósito con él. Yo he estado en contacto con mi nieto todo el tiempo y me avisó apenas se venía. Acá lo esperamos con los brazos abiertos”, señaló Edilma.

Por ahora, no se conocen más detalles sobre cómo salió el joven de ese país, ni tampoco si fue a través de la asistencia de la Cancillería.