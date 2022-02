Transporte público: una ‘rueda suelta’ para los estudiantes

Luis Molina, otro estudiante de Uninorte, considera que es normal el incremento en la demanda del transporte público debido a que ahora las universidades y colegios regresaron con el 100 % de capacidad, pero que se debe buscar soluciones ante esta problemática.

“Vengo desde Las Nieves y casi todo el trayecto vengo de pie y la mayoría de personas siempre respetan el uso del tapabocas”, añadió Molina.

Melanie Gualteros, estudiante de la Universidad Simón Bolívar, contó las “peripecias” que vive una de sus compañeras debido a que reside en el municipio de Palmar de Varela y su última clase se extiende hasta las 9 p. m., por lo que debe salir antes de la finalización de su jornada para intentar tomar el último bus.

“Ella me comentaba que le daba miedo que el transporte no pasara tan tarde y no lograra regresar hasta su casa”, sostuvo.

La estudiante de psicología Dailys Orozco relató que para ella ha sido “un poco complejo” movilizarse hasta su universidad debido a que los buses pasan con su “máximo” aforo y debe esperar que pase uno un poco vacío.

“El día que más tarde salgo es a las 8 p. m. y a esa hora es difícil. Muchas veces voy saliendo y me toca correr para que el bus no se pase”, añadió Orozco.

En cuanto a Transmetro, la estudiante Gisella Carbonón dijo que se le complica llegar a clases porque vive en Soledad y debe madrugar para tomar el transporte. “Mi horario se extiende hasta las 6 p. m. y me da tiempo de llegar a casa, pero habrá personas que no”.