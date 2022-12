Terminal de Transporte, lista para salida y llegada de viajeros

“Es muy duro luchar con un vehículo particular que cobra menos que nosotros, aquí las empresas cada vez que sale un bus tienen que pagar tasa de uso y alcoholimetría, mientras que los particulares recogen gente y no pagan ningún tipo de impuesto, eso es hasta inseguro, pero no podemos hacer nada” indicó Arrieta Hernández.

Asimismo, el directivo mencionó que no están recibiendo el acompañamiento que se debería por parte de las autoridades. “Es doloroso ver la terminal así; necesitamos que se incentive y se promocione el uso de esta terminal que está a disposición de todos, es segura, aquí encuentran comida y buena atención”.