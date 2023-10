Son 77 mil los jóvenes sin beneficio del 0 % de interés en créditos de Icetex

R.

Hay de todo, es decir, hay que recordar que esta contribución surge por una propuesta de algunas universidades que querían que se hicieran unos convenios de este tipo. El Gobierno lo que hizo en su momento fue hacerlo automático entendiendo el incremento del IPC y del costo de vida para auxiliar a estos jóvenes, pero sí hubo muchas universidades que venían diciendo esto hace rato y se tenía que hacer, es un acto de solidaridad y corresponsabilidad de las universidades.

Icetex financia a las universidades casi que con $4 billones al año y la contribución es casi que marginal, es menos del

1.73 % del total de lo que se aporta; entonces, muchas universidades en un acto de solidaridad y corresponsabilidad lo proponían y hoy dicen: lo firmamos, queremos seguir ayudando a nuestra población universitaria, queremos permitirles que continúen y no deserten.

Hay otras universidades que no sienten que esto deba hacerse y eso es respetable apenas y corresponderá seguramente a sus finanzas internas. En los casos en los que esas universidades no firmen el convenio, los jóvenes que estén allí estudiando con un crédito de Icetex van a tener una tasa mucho más alta, pues claramente una tasa del IPC más 12 % y no del cero por ciento. Eso dependerá de la universidad, de su voluntad, su situación económica y de sus entendimientos alrededor de lo que implica la corresponsabilidad. Nosotros esperamos que un gran número se acoja a esto porque aquí los que ganan son los jóvenes y los que pierden si esto no se hace son los jóvenes, nadie más esto es por los jóvenes y para los jóvenes.