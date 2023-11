Programan cortes de energía este miércoles en el suroccidente de Barranquilla

La empresa Air-e anunció que para este miércoles 15 de noviembre varios sectores se quedarán sin el servicio de energía mientras se desarrollan unos trabajos eléctricos.

Indicó que en el barrio San Felipe, en el suroccidente de Barranquilla, personal de mantenimiento trabajará en adecuación de red y elementos eléctricos para garantizar continuidad y calidad en la prestación del servicio de energía.

La labor técnica requerirá suspensiones en el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores: de 8:20 a.m. a 9:52 a.m. en la carrera 23 con calle 68; de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. en la carrera 26D entre calles 70B y 70C; y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. en la calle 65B entre carreras 23C y 24.

Mientras tanto, en la calle 76 con carrera 32, de 7:30 de la mañana a 6:00 de la tarde, se trabajará en el cambio de postes.

Finalmente, en el municipio de Puerto Colombia se realizará mantenimiento y adecuación de elementos eléctricos de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la calle 7 entre carreras 10 y 11 y la carrera 10 con calle 7, en Lagos del Caujaral.