Distrito reporta un adulto quemado con pólvora en Nochebuena

Según el informe entregado por el Instituto Nacional de Salud, en lo corrido del mes de diciembre Barranquilla registra 9 casos relacionados con afectaciones en la salud por el uso de pólvora. Para esta misma fecha en 2021, la ciudad reportó seis casos.

El Distrito reitera su llamado en todas las localidades, en especial en Suroccidente, Metropolitana y Suroriente, para tener en cuenta las medidas de prevención y cumplimiento frente al no uso, no venta y cero fabricación y manipulación de pólvora en la ciudad.

“Hacemos un llamado a la sensatez, a la responsabilidad frente al autocuidado de la integridad y la vida. Los casos de quemaduras reflejan que no estamos siendo conscientes del respeto a la vida. Una quemadura deja secuelas no solo físicas, sino afectaciones en la salud mental del lesionado y de sus seres queridos. Nuestra invitación es a que en esta temporada decembrina no escatimemos esfuerzos para evitar lesiones por pólvora”, manifestó el secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza Charris.