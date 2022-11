Denuncian deterioro de sede educativa en Santo Domingo

La sede educativa está ubicada en la carrera 3A con calle 80 del citado barrio, la misma tiene más de 50 años de existencia, desde hace un tiempo fue asumida por el Distrito y en ella se atienden a, por lo menos, 800 estudiantes de los grados transición a 11, según expresó esta madre de familia.

“La madera del techo está llena de comején y los baños están tan en mal estado que los niños no pueden casi ni utilizarlos, y les toca esperar hasta llegar a las casas para hacer sus necesidades, especialmente las niñas. Y a veces los estudiantes deben sentarse en el suelo o traer sillas de otros salones porque no hay suficientes”, dijo Evelsy.

Ella es madre de dos estudiantes de la institución, uno en noveno y otro en undécimo grado, y dijo que les preocupa que las autoridades no se apersonen de la situación y decidan cerrar dicha sede, pues los estudiantes podrían ser reubicados en colegios lejos de sus casas.

“Los miembros de la comunidad vemos este colegio como nuestro, porque además de que lo hemos visto toda la vida, nosotros somos quienes le invertimos trabajo y atención a la sede porque la Secretaría de Educación no nos da una solución. Y si ellos nos dicen que nos van a reubicar a nuestros hijos solo aceptamos si es en un colegio cerca, porque en las otras sedes de la institución no los quieren o no los pueden recibir”.