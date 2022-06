Proteger al planeta, un asunto de todos

“Los domingos mi esposo me ayuda a crear nuevos elementos decorativos y un vecino me ayuda con herramientas que yo no tengo. Eso ha motivado a la gente de la cuadra a reciclar y han empezado a decorar sus espacios con estas manualidades. Es bueno porque así más personas se dan cuenta que no toda la basura es basura. Hay cosas que se pueden aprovechar”, ratificó.