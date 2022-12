Usuarios del Sisbén piden acelerar trámite sobre reclasificación

Tal es el caso de Paola Pérez quien aseguró que debe cancelar una tarifa de copago “muy alta” en la EPS por el puntaje que se le fue asignado.

“Yo tengo a mi esposo en la clínica en muy mal estado de salud y no me lo han intervenido porque el puntaje me aparece alto y el copago es impagable. En mi casa soy la única que trabaja y no puedo cancelar esa cantidad de dinero que me están pidiendo. Por eso, vine hasta acá para que me encuesten nuevamente y se den cuenta de mis condiciones de vida”, contó.

Asimismo, Mauricio Audt Suárez de más de 70 años, aseguró que vive en una casa de tablas en el barrio Me Quejo y fue clasificado en B3.

“Yo necesito que me bajen el puntaje, soy discapacitado, pago una mensualidad para poder vivir ahí, no son condiciones dignas. Además, por mi problema en la pierna debo acudir al médico y me cobran bastante por atenderme y no tengo cómo pagar”, dijo.