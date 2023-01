B/quilla podría recibir este miércoles premio internacional sobre desarrollo

Este miércoles 1 de febrero de 2023, se conocerá al ganador y la organización destacó que la capital del Atlántico tiene una inversión inclusiva en espacios públicos verdes, siendo una estrategia efectiva para el desarrollo de la economía y el mejoramiento de la ciudad.

Ani Dasgupta, Presidente y CEO de World Resources, dijo que la capital del Atlántico es una ciudad que apunta al crecimiento de escenarios seguros y saludables.

“En Barranquilla, Colombia, un proyecto de parques urbanos está revirtiendo décadas de declive e inseguridad mediante la creación de espacios verdes seguros y saludables para los residentes en todos los barrios de la ciudad, comenzando por los que más lo necesitan”, manifestó Dasgupta.

