Trabajos eléctricos dejarán sin energía sectores de B/quilla este sábado

La empresa Air-e anunció a sus clientes que para este sábado 18 de noviembre estará trabajando en la adecuación de algunas redes eléctricas en el circuito Florida. Por lo anterior, a partir de la 1:00 hasta las 4:00 de la tarde, algunos sectores ubicados en las inmediaciones del barrio Las Mercedes y Betania estarán presentando interrupciones en el suministro de energía.

(Le puede interesar: Char se reunió con el embajador de los Estados Unidos este viernes)

En lo que respecta a Las Mercedes, la empresa notificó que las zonas que se verán afectadas serán las ubicadas de la calle 9 a la calle 80 entre carreras 35B y 36A. Del mismo modo, la compañía manifestó que, debido igualmente a estos trabajos, “algunos clientes también percibirán suspensiones por breves periodos de tiempo: de 8:20 a.m. a 9:52 a.m. en la carrera 29 con calle 79A; de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. en la calle 79A con carrera 35C; y de 11:30 a.m. a 12:00 del mediodía en la carrera 35D con calle 81”.

Asimismo, en el barrio Betania, se presentarán interrupciones del servicio eléctrico de 9:00 a.m. a 10:32 a.m. en la carrera 38 con calle 73; y de 10:42 a.m. a 11:40 a.m. y de 12:10 del mediodía a 4:40 p.m. en la carrera 38 con calle 76.