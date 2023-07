Entregan remodelación de dos callejones del Centro de Barranquilla

Tal es el caso de Noraldys Contreras, quien desde hace más de 25 años trabajaba en el callejón de Robertico y fue una de las beneficiarias con el programa de recuperación.

“Yo me siento muy feliz y agradecida porque desde hace dos años mi vida cambió con el puesto que me dio la Alcaldía en el edifico de Robertico. Eso me ha servido mucho para el crecimiento de mi negocio porque la clientela ha aumentado”, expresó.

Destacó que actualmente las ventas han aumentado por la organización que ha tenido su negocio en el que trabaja junto a sus hijos y otros familiares. “Esto es un negocio familiar, con él he podido pagar muchas deudas, arreglar mi casa y poner a mis hijos a estudiar, definitivamente fue una bendición para mí”.