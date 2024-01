Piden explicaciones al Gobierno por no pago de derechos para Panamericanos

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, cuestionó los incumplimientos del Gobierno nacional que ponen en jaque la realización de los Panamericanos.

“Lo único que hacen en este gobierno es prometer como si siguieran en campaña, no cumplir porque no tienen capacidad gerencial y darle pésimas noticias a Colombia”, expuso.

Colombia en riesgo de no ser sede de los Juegos Panamericanos del 2027 porque al parecer incumplieron con el pago… — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) January 3, 2024

Mientras que la representante Betsy Pérez fue enfática al exigir respeto por Barranquilla y el trabajo adelantado para albergar los juegos.

“Hago un llamado enérgico al Gobierno nacional para que cumpla con lo acordado. No es posible que por no pagar a tiempo los derechos de organización, Colombia corra el riesgo de no ser sede de los juegos Panamericanos de 2027”, agregó.