Nuevo llamado a aplicarse los refuerzos de covid

De acuerdo con la información suministrada por el funcionario distrital, estas variantes están teniendo un comportamiento endémico, es decir, van a estar siempre presente. Los casos se intensifican con las lluvias que se presentan a raíz del fenómeno de La Niña.

Mendoza aseguró que la variante o linaje que está circulando en Barranquilla es la ómicron y dijo que “habrá que ver si la circulación de esta subvariante, que está en Europa y en Asia, realmente también tiene llegada, circulación y afectación poblacional (...) Más que el nombre de la variante, que genera –entre otras cosas– una sensación de alta severidad, habría que ver, cuando se detecte y tenga circulación, cómo es en realidad”, precisó.

Mendoza hizo hincapié en que el nombre que está identificando a esta variante no es oficialmente “Perro del Infierno”, ya que no se encuentra dentro de ninguna de las denominaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los síntomas de esta nueva variante y sus subvariantes a simple vista son muy similares a los provocados por el virus original de la covid-19.

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, dijo que estas cepas se seguirán presentando todos los días y es la gente la que se debe adaptar a ellas siguiendo los esquemas de vacunación.

Lo que dicen los expertos. César Visbal, médico epidemiólogo, en diálogo con EL HERALDO, explicó que es normal que se sigan presentando variantes y diferentes genotipos, pues hace parte de la historia natural de estas enfermedades y van presentando mutaciones.

“En la medida que pase el tiempo se presentarán mutaciones y van apareciendo nuevas variantes. Hasta lo reportado no tenemos el caso de esta nueva variante en el país, sin embargo, es importante seguir en la vigilancia genética y seguir estudiando para estar alerta cuando se presente esta variante”, sostuvo el especialista.

Otra voz autorizada es la del epidemiólogo Juan Pablo Moreno Santos. Expresó que esta es una variante de observación de “mucho cuidado”, porque en España, que es donde ha empezado, la gran mayoría de los aumentos de contagios se han ido propagando a otras partes de Europa y entre esos a Suramérica y Colombia.

“Recordemos que en las olas de pandemia pasadas se han presentado primero allá (variantes) y luego viene el efecto rebote hacia este lado del mundo. Se sabe que las variantes que van a salir de aquí en delante de covid van a ser mucho más virulentas que la anterior y esta es una modificación de omicron”, resaltó Moreno Santos.

Añadió que esta variante es un 10 % mucho más virulenta o de mayor contagio, o sea que, con menos exposición, va a aumentar el riesgo de contagio. “Entonces, lo que no se sabe es si las vacunas tienen o no efectos, seguramente sí; hasta el momento no se ha hablado de que haya resistencia, de que escapen o no al sistema inmunológico que es el que nos defiende”, aseveró.

El experto reiteró el llamado a los pacientes que tienen enfermedades asociadas o pacientes inmunosuprimidos la importancia de completar sus esquemas de vacunas.