Pensionados estarán exentos al impuesto predial en Barranquilla

El proyecto contará con una ubicación estratégica, disponibilidad de equipamiento, servicios urbanos esenciales y una dinámica constante de crecimiento urbano.

Para acceder a la exención del predial, se debe presentar la solicitud ante la Gerencia de Gestión de Ingresos, adjuntar una certificación de la condición de pensionado y las escrituras del inmueble (nuevo o usado) adquirido. Además, otro requisito es que la persona no sea propietario de otros inmuebles en Barranquilla, el predio que se adquiera debe ser de uso residencial, entre otros.

Carmen Rosales Díaz, de 70 años, es pensionada desde hace 12 años y fue la primera pensionada en acogerse a este beneficio promovido por el Distrito.

Aunque la mujer es oriunda de Fusagasugá (Cundinamarca) aseguró que Barranquilla la ha acogido y brindado todos los beneficios de su desarrollo.

“Todas las personas con quienes he tenido relación han sido muy amables. En la parte médica, que es donde más me he relacionado, son como angelitos. ¡Todos! La gente es muy cordial, muy atenta”, añadió Rosales.

Distrito resaltó que dentro de los atributos que hacen a Barranquilla un “buen” lugar para vivir está su sistema de salud, sus espacios verdes y sub bajo costo de vida.