Trabajadores y conductores, los más afectados con el paro de taxistas

Tal es el caso de Joseph Quintero, quien permanece sobre el puente de la Circunvalar sentido sur-norte por más de una hora y media.

En diálogo con EL HERALDO, asegura que no ha podido llevar a sus hijos al colegio ni dirigirse a su trabajo por los bloqueos producto del paro de taxistas.

“Pedimos a los taxistas que nos permitan movilizarnos, que necesitamos llegar a nuestros trabajos, pero ellos manifiestan que están protestando por sus beneficios”, dijo el conductor.

Ingrid Díaz, trabajadora de la salud, se mostró muy preocupada porque no ha podido llegar a la clínica en la que labora porque su carro quedó en medio del paro.

“Hemos pedido que nos dejen pasar porque somos trabajadores de la salud, pero no han querido otorgarnos el permiso. Ya pedimos en el centro médico donde trabajamos que nos cambien el turno”, dijo la joven.

El líder del sindicato de taxistas, Orlinson Villa, afirmó en diálogo con este medio que hasta tanto no se firme un acta de compromiso con el gremio no se levantará el paro.

Explicó que dicho documento busca que no se inmovilicen los vehículos por tarjeta de operación y que se comprometan a hacer un control máximo contra la ilegalidad.

“Nosotros sí queremos que la ley se cumpla, lo que no tenemos son las herramientas, y sí tenemos los documentos en regla y no defenderemos a quienes no los posean”, indicó Villa.

El Líder de Sinchotaxi se dirigió con una comisión de cuatro taxistas más y el comandante operativo de la Policía seccional de Tránsito, Héctor Uribe, para sostener una reunión con la secretaria de Gobierno del Distrito, Jeniffer Villarreal, con el objetivo de lograr un acuerdo con el gremio.