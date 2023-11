¡Ojo con los arroyos! Distrito llama a la prevención durante lluvias

Desde hace 16 años, Robinson Romero, trabajador estacionario de la calle 85, ha sido testigo de las emergencias que ha ocasionado el arroyo al que se enfrentan cada vez que llueve.

“Este arroyo es terrible. Yo he tenido que ayudar a que los carros que van por la vía no sean arrastrados por el arroyo, pero no siempre ha sido posible porque este es demasiado fuerte y agresivo”, dijo Romero.

Lea también: Obras deportivas en Malambo avanzan a buen ritmo: Mindeportes

Por su parte, el taxista Xavier Suárez mencionó que ante las precipitaciones prefiere quedarse estacionado en algún punto seguro ya que considera que no hay garantías suficientes para movilizarse mientras esté lloviendo.

“La gente nos critica porque nos ve estacionados o no queremos llevar carreras hasta que escampe, pero es que realmente es muy compleja la situación”, Suárez.

Lea también: Triple A identifica robo de agua en 22 establecimientos comerciales en Atlco.