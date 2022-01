Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla retoma atención al público

El cierre de la Oficina de Instrumentos Públicos en Barranquilla generó inconformidades entre los ciudadanos. La situación tuvo en vilo al sector de la finca raíz y a la ciudadanía en general debido a la intermitencia en la prestación del servicio público registral.

Un grupo de personas se encontraba a las afueras de las instalaciones –ubicadas en el barrio Ciudad Jardín– en busca de soluciones para adelantar los trámites que “están aguantados”.

Néstor Vives es uno de los ciudadanos afectados. Sostuvo que, en varias oportunidades, ha pedido información sobre la reapertura de la oficina y no ha recibido información veraz.

“Desde hace una semana he venido y las oficinas siempre están cerradas, ningún funcionario da información al respecto”, dijo el hombre, quien llegó hasta la oficina procedente del municipio de Baranoa.

Rosaida Marina Redondo llegó desde muy temprano en busca de atención, pero se encontró que sigue suspendida a pesar de que se había anunciado que se restablecería a partir de este jueves.

“Desde noviembre estoy haciendo unos trámites con mi escritura. Me entregaron un documento equivocado, vine a devolverla y la que me dieron no era la correcta”, expuso la mujer.

Expresó su molestia por la falta de información sobre la situación verdadera que se vive en la oficina: “El portero fue el que nos dijo que todavía no había sistema. Nosotros necesitamos respeto, uno viene en busca de soluciones y se va con las manos vacías”.