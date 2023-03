“Me defenderé desde el plano legal”: Nicolás Petro

En su primera aparición pública tras el escándalo desatado por las declaraciones de su exesposa Day Vásquez, el diputado Nicolás Petro Burgos aseguró que adelantará su defensa ante los entes que vienen adelantando las correspondientes investigaciones por la presunta recepción irregular de dineros.

“Me defenderé desde el plano legal de las acusaciones que han lanzado en mi contra y solo ante los órganos pertinentes me referiré al respecto. Es allí donde ratificaré mi inocencia, demostrando que no he recibido dineros ni del narcotráfico ni de la corrupción como lo han asegurado”, sostuvo el hijo del presidente Gustavo Petro desde el asiento de primer vicepresidente de la duma departamental.

Indicó que los señalamientos en su contra son “una estrategia para destruir mi carrera política y destruirme como persona. Sin embargo, sé de mi inocencia, confío en la justicia y seré tratado por lo entes correspondientes con total objetividad”.

Asimismo, Petro Burgos sostuvo que –durante los últimos días– ha sido víctima de un “linchamiento social y mediático sin precedentes; he sido lapidado, culpado, incriminado y desprestigiado (…) han vulnerado mi derecho a la presunción de inocencia”.