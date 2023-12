“En mis venas llevo la sangre artística y la danza”: Mónica Lindo

La maestra recuerda que tuvo una infancia “absolutamente feliz y espectacular” , residía en el sector conocido como Barranquillita, el cual se encuentra aledaño al río Magdalena, y le permitía tener una relación muy cercana con la naturaleza y los animales.

No olvide leer: “Yo soy un mago en lo que hago”: Aníbal Velásquez

“Fui criada por mis abuelos que se convirtieron en mis padres de los que aprendí el valor de la palabra, el respeto y la puntualidad. No tuve otros amigos niños porque el lugar en el que vivía no habían vecinos y uno no jugaba en la calle”, admitió.

Mencionó, además, que ver partir a su abuelo-papá a la edad de 102 años y a su abuela- mamá a los 80 aunque la invadió la tristeza, había estado preparada para cuando ese momento llegara debido a que es la naturaleza de la vida. “Ese pensamiento que tengo frente a la muerte, la vida y mis seres queridos me ha ayudado a ver la estancia de estas personas dela mejor forma”.