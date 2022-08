Ministra de Salud defiende pertinencia de impuesto a bebidas azucaradas

Durante su visita a la ciudad de Barranquilla, ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, hizo una férrea defensa al impuesto a las bebidas azucaradas que se encuentra incluido en la reforma tributaria que avanza su trámite en el Congreso de la República.

“Este es un ejemplo de determinantes sociales de la salud, como a través de un impuesto que desestima el consumo de gaseosas en las clases populares –que son las que más padecen obesidad, hipertensión y diabetes– tenemos un impacto en salud pública con la disminución de estas enfermedades”, expuso la funcionaria.

Corcho destacó que la importancia de este tributo no es realizar un recaudo a largo plazo: “A principio se recauda; proyectamos que sea $1.4 billones anuales y serían destinados a proyectos de agua potable en el país, porque no podemos hablar de salud sino hay agua potable”.

Indicó, además, que la verdadera intencionalidad es reducir su consumo y, por ende, se frena el recaudo: “La gente al final termina sustituyendo la gaseosa por agua u otro tipo de bebida. Va a impactar el sistema, pero no tiene que ver directamente con la prestación de servicios”.

También destacó que “la ganancia está en las vidas que se salva. Obviamente el sistema de salud, hasta el año 2020, se estaba gastando $1.1 billones en atención de la diabetes solamente. Con ese impuesto se puede reducir el gasto público en enfermedades crónicas no transmisibles; ganamos en vida”.

La funcionaria puso de presente que se debe priorizar el derecho a la salud, el cual “va mucho más allá de la oficina y del escritorio, incluso, del ejercicio médico en propiedad. Tenemos que ser médicos y salubristas”.

Durante su participación en el evento desarrollado en el Centro de Convenciones Puerta de Oro, la ministra Corcho también expuso que se está revisando la posibilidad de excluir los alimentos ultraprocesados del impuesto propuesto en la reforma tributaria.

“Estamos abriendo un debate si mantener los alimentos ultraprocesados con impuestos, porque en materia de salud pública y estilos de vida saludable no es tan fácil que un ciudadano cambie de hábitos. No se puede afectar la canasta familiar porque los ciudadanos no logra adaptarse y muchos niños obtienen sus calorías de estos alimentos”, indicó la funcionaria.

Sin embargo, agregó que “debemos crear una nueva conciencia de soberanía de seguridad alimentaria en Colombia y de alimentación; ahí está parte de la política de salud de los colombianos”.