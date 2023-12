752 vendedores estrenarán la primera etapa del Gran Bazar

Se trata de 752 comerciantes estacionarios que serán reubicados en el mercado, en su primera fase, donde podrán encontrar un espacio de 21.000 metros cuadrados y que, en palabras de los gobernantes, transformará la dinámica de compras de frutas, verduras, cárnicos y otros productos de los barranquilleros y visitantes.

“Esto es un milagro para ellos porque dignifica su labor y los acerca a poder trabajar en un sitio donde valga la pena, a que puedan estar en un área agradable sin sentirse frustrados. Este lo iremos convirtiendo en un gran espacio de vendedores, se irá convirtiendo en el sitio soñado para los barranquilleros y los turistas”, expresó el alcalde Pumarejo.

El Gran Bazar contará también con área de parqueadero, descargas, cuartos fríos, área de baños y lavados.

“Hoy tienen un lugar superdigno, espectacular, con las mejores condiciones de salubridad; sobre todo cambia la experiencia de los compradores que sin duda se van a encontrar un lugar muy cómodo, muy agradable y van a mejorar esta experiencia”, expresó la gobernadora Noguera.

En referencia a los vendedores, la obra representa la formalización y la garantía de empleo de calidad. Parte de los beneficiados mostraron su felicidad por tener este nuevo espacio para continuar con sus actividades laborales.

“Estoy agradecida con Dios y con las personas que hicieron posible este proyecto pensando en el bienestar del vendedor ambulante. Gracias porque pensamos que esto no iba a ser posible, es un sueño hecho realidad. Yo vendo comida en el mercado, y Dios me ha bendecido porque las condiciones higiénicas no eran aptas para lo que yo vendo. A veces teníamos que pelear por la basura, muchas veces nos sancionaron por residuos, pero al llegar aquí vemos que las condiciones van a ser mejores no solo para nosotros, sino para los que vengan a comprar y visitar”, dijo la comerciante Farides Padilla.

El proyecto, que forma parte del Plan Maestro de Mercados Públicos, en total reubicará a 1.100 vendedores estacionarios, “ofreciéndoles condiciones sanitarias adecuadas”. Fue ejecutado en un trabajo conjunto con la Gobernación del Atlántico, que cofinanció la obra.

“Tendremos un área de ampliación donde vamos a poder tener más de 250 puestos adicionales, así que es una gran noticia para Barranquilla, una mejor noticia para Barranquillita”, mencionó el alcalde, agregando que también se espera que se pueda integrar con el Mercado del Pescado, donde también se están realizando mejoras para la comodidad de los vendedores.