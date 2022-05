Mayores de 50 años empezaron a recibir su segundo refuerzo

Luego de que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, en compañía del ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, autorizaran la aplicación de la segunda dosis de refuerzo (cuarta dosis de biológicos anticovid) para los mayores de 50 años en el país, ya han empezado a llegar las primeras personas pertenecientes a esta población a distintos puntos de vacunación habilitados en Barranquilla.

De acuerdo con lo informado por personal encargado de coordinar estos puntos, el centro comercial Villa Country está siendo uno de los puntos de vacunación al cual han llegado personas mayores de 50 años con el objetivo de recibir su cuarta dosis de vacuna contra covid-19.

José Gómez y Regina Donado, de 79 y 78 años, aseguraron que, cuando se enteraron de las nuevas disposiciones de Minsalud en el Plan Nacional de Vacunación, se programaron para recibir su biológico en el punto más cercano.

“Las cuatro dosis me las he puesto acá en Villa Country. El viernes me enteré de que ya podía recibir mi segundo refuerzo y me agendé para venir a aplicármelo. Así me siento más seguro”, dijo Gómez.

Hayder Truyol, coordinador del punto de vacunación instalado en el centro comercial Portal del Prado, aseguró que, desde la tarde del viernes, hubo afluencia de mayores de 50 años que llegaron al punto a recibir su cuarta dosis de biológico. “Durante el viernes, llegaron más de 30 personas de este grupo poblacional. En la mañana del sábado, más de 20 personas recibieron su cuarta dosis de vacuna anticovid”, detalló Truyol.

En ese punto, Antonio de la Hoz, de 81 años, hizo un llamado a la población mayor de 50 años a “ponerse al día” con su esquema de vacunación contra covid-19. “Hay que perder el miedo y venir a los puntos de vacunación para cuidarnos a nosotros y a nuestras familias”, dijo.