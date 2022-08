Marjorie Cantillo, la barranquillera que buscaba ser la mejor repostera

En ese momento, Cantillo relató que sus conocimientos fueron de manera empírica, observando a sus tíos desde pequeña para aprender cada una de sus técnicas. A los 19 años, luego de tener a su primera hija, su madre le regaló un horno y desde ese entonces se dedicó de lleno a hacer pudines y tortas.

En cuanto al pedido que tenía la figura de Mickey, dijo que ella solía aceptarlos con 10 días de anticipación, sin embargo, por querer ayudar a la persona que le encargó el pudín lo aceptó “de un día para otro”.

“Yo hice el pudín, pero a mí me tocó salir en ese momento, aunque ya había dejado todo para preparar. Mi hija, que no es repostera, vio que me estaba demorando y en su inocencia dijo: “voy a ayudar a mi mamá”. Cuando yo llegué ya había forrado el pudín”, explicó la mujer y añadió que le regresó el dinero al cliente. Luego se enteró que ya el video estaba circulando en redes sociales, algo que sin duda la ofendió e indignó.

Una de las personas que le brindó apoyo fue el actor y modelo Rafael Caparroso, quien se acercó hasta la casa de Marjorie para conocer la historia detrás del pudín y saber más sobre la repostera. “Conocí a una mujer trabajadora, honrada, con ganas de echar pa’ lante, reconoció que cometió un error como cualquier ser humano y con el afán de cumplir su pedido permitió que otra persona terminara el pudín sin saber las consecuencias”, publicó el actor en su Instagram.

Luego de conocerla y visitarla, logró que Marjorie se inscribiera en un diplomado de repostería en la Escuela Chef Caparroso, estudio que terminó, tal como mostró en su cuenta de Instagram.